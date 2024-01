SMI in Grün -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart stärker.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI hatten den Handel am Freitag mit Zuwächsen von 0,59 Prozent auf 1'621,13 Zähler bzw. 0,56 Prozent auf 14'772,74 Einheiten beendet.

Die Vorgaben werten Händler jedoch als etwas durchwachsen. So hat die Wall Street am Freitag uneinheitlich geschlossen. Auch in Asien finden die Börsen keine einheitliche Richtung zum Wochenstart.

Wegen des Martin-Luther-King-Tages bleiben die US-Börsen am Montag geschlossen, so dass ein wichtiger Einflussfaktor für die Märkte ausfällt. Tendenziell positiv dürfte aber die Nachricht aufgenommen werden, dass sich die Spitzen des US-Kongresses auf eine weitere Zwischenfinanzierung des Haushalts geeinigt haben. Mit der Überbrückungsfinanzierung bis März 2024 solle ein am Freitag drohender Regierungsstillstand abgewendet werden, teilte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Sonntag mit. Ansonsten rückt nun nach und nach die Berichtssaison verstärkt in den Mittelpunkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Montag im Plus.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,11 Prozent höher bei 16'723,24 Punkten.

Der DAX knüpft zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag an. Das Rekordhoch von 17'003 Punkten von Mitte Dezember bleibt in Sichtweite. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen sei es aber nicht gerade die Zeit für beherztes Handeln, schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. Er verwies zudem auf den Feiertag in den USA am Martin Luther King Day.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende relativ lethargisch.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas höher, rutschte dann aber in die Verlustzone ab. Letztendlich beendete er die Freitagssitzung 0,31 Prozent tiefer bei 37'592,98 Einheiten. Der NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls zu. Zur Schlussglocke notierte er jedoch nur noch 0,02 Prozent höher bei 14'972,76 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Aus dem Bankensektor kamen zwar vereinzelt gute Nachrichten. Börsianer urteilten aber, insgesamt starte die Berichtssaison verhalten. Ein Thema blieb auch die Frage, wann es die erhofften ersten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed geben könnte. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen vom Vortag konnten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen als Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck gewertet werden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte verbuchen am Montag mehrheitlich Gewinne.

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,95 Prozent auf 35'916,21 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,26 Prozent im Plus bei 2'889,47 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong schwächt sich derweil um 0,24 Prozent auf 16'205,26 Einheiten ab.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beschert den asiatischen Börsen am Montag im späten Geschäft mehrheitlich leichter Aufschläge. Die US-Erzeugerpreise waren zum Wochenschluss niedriger als erwartet ausgefallen. Doch echte Kauflaune will nicht aufkommen, denn das Börsenumfeld ist schwierig. So hat die chinesische Zentralbank einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen - diese Entscheidung kam unerwartet. Die grossen Geschäftsbanken hatten ihre Einlagenzinsen gesenkt, was als Spielraum für weitere Zinssenkungen betrachtet worden war. Laut Devisenmarktstratege Alvin T. Tan von RBC hatte der Markt mit einer Zinssenkung um 10 Basispunkte gerechnet.

Zudem kommen beunruhigende Schlagzeilen aus dem Roten Meer. Die US-Streitkräfte haben Huthi-Raketen abgefangen und zugleich neue Angriffe auf die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Rebellen geflogen. Aus Nordkorea werden derweil neue Raketentests gemeldet und nach der Wahl des chinakritischen Kandidaten Lai Ching-te in Taiwan verschärfen sich die Spannungen zwischen China, Taiwan und den USA wieder. Gleichwohl haben chinafreundliche Parteien im Parlament zugelegt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires