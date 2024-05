SMI und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt lassen es Anleger zunächst ruhig angehen.

Der SMI verlor zum nach Handelsbeginn 0,26 Prozent auf 11’737,46 Zähler und verbleibt auch anschliessend in der Verlustzone. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der leicht negativen Tendenz an.

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Konsolidierung. Vor den ersten wichtigen US-Inflationszahlen in dieser Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Und auch Wall Street und die asiatischen Märkte geben keine klare Richtung vor.

In den USA werden heute Nachmittag hiesiger Zeit die Produzentenpreise veröffentlicht, bevor zur morgigen Wochenmitte dann die Konsumentenpreise im Fokus stehen. Sie werden umso genauer beäugt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell zuletzt sagte, dass eine Zinserhöhung als nächster Schritt der Zentralbank "unwahrscheinlich" sei, selbst in Anbetracht der hohen Inflationswerte der letzten Monate. Diese Aussage ist laut Marktteilnehmern einer der wichtigsten Treiber für die klaren Avancen der vergangenen Tage. So hat alleine der SMI seit Anfang Mai mehr als 500 Punkte hinzugewonnen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Dienstag Zurückhaltung.

Der DAX startete 0,03 Prozent im Minus bei 18'735,84 Punkten und gibt anschliessend etwas deutlicher nach.

Der DAX setzt am Dienstag seine leichte Korrektur vom Rekordhoch zunächst fort. Am Freitag hatte er bei gut 18'845 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Die Berichtssaison nimmt am Dienstag noch einmal Fahrt auf, und hält die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen auf Trab. Am Dienstag berichtet unter anderem Bayer. Optimismus trieb sie tags zuvor auf das höchste Niveau seit Ende Januar.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Montag in verschiedene Richtungen.

So eröffnete der Dow Jones Index etwas fester bei 39'591,28 Zählern, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,21 Prozent im Minus bei 39.431,64 Punkten. Der NASDAQ Composite legte letztlich um 0,29 Prozent auf 16'388,24 Zähler zu, nachdem er bereits stärker gestartet war.

Mit der ausklingenden Berichtssaison und vor Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für April am Mittwoch verlief der Handel mangels neuer Impulse in recht ruhigen Bahnen. Von den Daten erhoffen sich Investoren Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Hoffnung auf eine Zinssenkung wieder geschürt. Derzeit wird mehrheitlich von September ausgegangen. Aus den Reihen der Fed war zuletzt aber immer wieder zu hören, dass es Gewissheit über einen weiteren Rückgang der Inflation braucht, um eine erste Zinssenkung zu beschliessen.

"Vieles hängt vom US-Inflationsbericht für April ab, wobei ein niedrigerer Stand die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bereits im Juli erhöht, während ein höherer Stand eine Zinssenkung über September hinaus verschieben könnte", hiess es von IG.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich mit unterschiedlichen Tendenzen

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt zeitweise 0,18 Prozent auf 38'248,31 Punkte. (Stand 7.11 Uhr MEZ)

Schwächer präsentierte sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland, dort büsst der Shanghai Composite derweil 0,12 Prozent auf 3'144,15 Zähler ein. In Hongkong stehen die Börsenampeln unterdessen ebenso auf rot. Mit dem Hang Seng geht es 0,13 Prozent auf 19'089,83 Punkte nach unten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit leichten Abschlägen. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittwoch zurück, heisst es aus dem Markt. Die Preisdaten könnten Hinweise darauf geben, wann die Fed erstmals die Leitzinsen senkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires