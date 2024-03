US-Erzeugerpreise im Blick: SMI mit Verlusten -- DAX bleibt nach neuem Rekord über 18'000 Punkten -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse geht es am Donnerstag abwärts.

Der SMI verlor zum Auftakt 0,34 Prozent auf 11'750,45 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: +0,13 Prozent bei 15'413,21 Punkten) und der SLI (Start: -0,19 Prozent bei 1'926,74 Zählern) zeigen sich im Verlauf uneinheitlich: Der SPI gewinnt leicht, der SLI verliert unterdessen etwas.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstagvormittag ziemlich lethargisch zu. Die Luft sei nach sechs Handelstagen mit Kursanstiegen im SMI etwas draussen, meinen Händler. "Es braucht neue Impulse", so ein Beobachter. Solche könnten am Nachmittag die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Vor allem die Entwicklung der US-Produzentenpreise dürfte im Hinblick auf die Fed-Zinsentscheidung von nächster Woche genau beäugt werden.

Vorsichtig sind die Anlegerinnen und Anleger aktuell auch wegen des grossen Eurex-Verfalls am morgigen Freitag. Der März-Verfall zählt zu den vier grossen Terminen des Jahres: Am sogenannten Hexensabbat laufen Optionen und Futures sowohl auf Indizes als auch auf Einzelwerte aus. Trotz der aktuellen Vorsicht sei die Stimmung an den Märkten aber grundsätzlich nach wie vor gut, heisst es am Markt. Die Chancen seien somit auch intakt, dass der SMI bald die Marke von 11'800 Punkten knacken werde. Am Vortag klappte der Sprung über diese Marke nur ganz knapp nicht.

Der deutsche Leitindex setzt seine Rekordrally weiter fort.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 18'009,48 Punkten in den Handel eingestiegen und markierte bei 18'027,56 Zählern ein neues Rekordhoch. Auch im Verlauf bleibt das Börsenbarometer auf grünem Terrain.

Zinssenkungsfantasien in der Euroregion haben am Donnerstag dem DAX den erneuten Sprung über die 18'000-Punkte-Marke erleichtert. Das EZB-Ratsmitglied und Leiter der griechischen Zentralbank Yannis Stournaras forderte baldige Zinssenkungen und hält zwei Zinsschritte vor der Sommerpause und vier im Jahresverlauf für "vernünftig", wie er der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.

Das sorgte für gute Laune unter den Anlegern und gab dem deutschen Leitindex die nötigen Impulse für ein weiteres Rekordhoch knapp unter 18'030 Punkten.

Spannend dürfte es zudem am Freitag werden, da dann grosser Verfallstag an den Terminbörsen ist. Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes laufen aus, was oberhalb der 18'000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im Dax sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine zumindest auf kurze Sicht durchaus schon einmal Wendepunkte für den Markt gewesen. Ansonsten wird bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch gewartet.

Über den Spielraum der Fed für bald erhoffte Zinssenkungen in den USA könnten an diesem Donnerstag einige weitere Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft Aufschluss geben. Geblickt werden dürfte vor allem auf die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten im Mittwochshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss 0,10 Prozent fester und ging bei 39'043,32 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite gab unterdessen nach und schloss mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 16'177,77 Zählern.

Die Anleger liessen sich insgesamt auch von der überraschend hohen Inflation, die die Februar-Daten tags zuvor zeigten, nicht in der Hoffnung auf Zinssenkungen beirren. Gerechnet wird weiterhin mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni. Entsprechend lauern die Aktienindizes auf eine Fortsetzung der Rekordjagd. Der marktbreite S&P 500 kam seinem Höchststand tags zuvor schon wieder sehr nahe, schaffte aber keinen neuen Rekord.

ASIEN

Die grössten Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mehrheitlich schwächer.

In Tokio legte der Nikkei 225 0,29 Prozent zu und schloss bei 38'807,38 Indexpunkten.

Leichte Verluste waren unterdessen auf dem chinesischen Festland zu sehen: Der Shanghai Composite gab 0,23 Prozent auf 3'036,99 Indexpunkte nach. Kräftiger abwärts ging es in Hongkong: Dort verlor der Hang Seng 0,85 Prozent auf 16'937,57 Zähler.

An den asiatischen Börsen wurde am Donnerstag der lust- und richtungslose Handel der Wall Street vom Vorabend im späten Geschäft nachempfunden. Wie schon in den USA warten Anleger auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Erzeugerpreise, um den Zeitpunkt der ersten US-Zinssenkung besser einschätzen zu können. Unter umgekehrten Vorzeichen wird die Zinsdebatte auch in Japan geführt. Hier steht allerdings die erste Zinserhöhung seit 2007 im Raum.

Gesucht waren in der Region Aktien mit Bezug zu Kupfer, nachdem der Preis des Metalls ein Elfmonatshoch markiert hat. Die Stimmung sei aber durchaus positiv, Anleger freundeten sich immer mehr damit an, dass die Konjunktur trotz der vielerorts massiven Zinsanhebungen der Vergangenen eine weiche Landung hinlege, sagt Devisenstratege für Asien, Alvin T. Tan, von RBC Capital Markets.

Japan wurde durch einen nachgebenden Yen gestützt. Die Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan sei am Devisen- und Aktienmarkt spürbar, heisst es.

Das Sentiment in China wurde indes weiterhin als schwach eingestuft. Die Initiative der Regierung, Verbraucher und Unternehmen zu ermutigen, alte Geräte durch neue zu ersetzen, sei nicht das, was sich der Markt erhofft habe, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires