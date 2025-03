Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zog am Mittwoch kräftig an.

So eröffnete der SMI höher und blieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Er ging 1,39 Prozent höher bei 12’868,43 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI stiegen ebenso im Verlauf. Der SPI schloss 1,34 Prozent fester bei 17’037,29 Stellen, während der SLI letztlich 1,3 Prozent auf 2’080,80 Zähler stieg.

Nach zwei verlustreichen Tagen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch einen Erholungsversuch unternommen. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt angesichts immer neuer Zoll-Drohungen aber hoch. "Generell sind die Märkte irgendwo zwischen Zoll-Wahnsinn und Friedenshoffnungen gefangen", kommentierte ein Börsianer. Nach einem Treffen zwischen den USA und der Ukraine liegt mit Blick auf eine mögliche Waffenruhe nun der Ball im Feld von Russland. "Ohne die Angst vor einem globalen Handelskrieg hätte ein möglicher Frieden sicherlich ein Kursfeuerwerk ausgelöst", sagte ein weiterer Händler.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch griffen die Anleger am deutschen Aktienmarkt beherzt zu.

So startete der DAX bereits höher und zeigte sich auch im weiteren Verlauf sehr freundlich. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 22'676,41 Stellen.

Nach der jüngsten Verlustserie hat der DAX zur Wochenmitte einen neuerlichen Anlauf nach oben unternommen. Positive Impulse lieferten vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. In den USA hatte sich die Teuerung dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, nach 3,0 Prozent im Januar. Allerdings dürfte die US-Notenbank nach Einschätzung von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank wenig Freude am Rückgang der Inflation haben. Denn die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung sollte die Inflation in den kommenden Monaten wieder in die Höhe treiben.

Die Ukraine akzeptiert derweil nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Vorschlag der US-Regierung für einen ersten 30-tägigen Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg. "Wir sehen darin einen positiven Schritt und sind bereit, ihn zu gehen. Nun liegt es an den Vereinigten Staaten, Russland davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Wenn Russland zustimmt, wird der Waffenstillstand sofort in Kraft treten", betonte er. Unterdessen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Die Europäische Union kündigte eine entschiedene Reaktion an. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden - ein grosser Handelskonflikt bahnt sich an.

WALL STREET

An der Wall Street gab es am Mittwoch im Verlauf Unsicherheit zu beobachten.

Der Dow Jones startete noch mit einem Plus in den Tag, zeigte sich anschliessend aber unentschlossen und beendete den Handel letztendlich 0,20 Prozent schwächer bei 41'350,93 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete dagegen bereits deutlich höher und stieg auch im Anschluss, bevor er 1,22 Prozent stärker bei 17'648,45 Einheiten in den Feierabend ging.

Nach der zweitägigen Talfahrt der Wall Street kam es am Mittwoch zumindest zu einer teilweisen Erholung. Am Vortag hatten wechselseitige Zölle bzw. Androhungen selbiger zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanada den Markt beherrscht. Doch wurden einige zusätzliche Zölle dann auch wieder zurückgenommen, beide Staaten wollen zu Gesprächen zusammenkommen. US-Importzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminium gelten gleichwohl seit Mittwoch und betreffen alle Handelspartner. China und die EU haben indes Gegenzölle angekündigt, der Handelskrieg nimmt damit Konturen an.

In den USA hat sich die Inflation dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Januar hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war so stark gewesen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate gerechnet, aber nur auf 2,9 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich schwächer.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,11 Prozent im Plus bei 36'860,91 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,62 Prozent auf 3'350,91 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,21 Prozent auf 23'313,76 Punkte ab.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen trübt sich am Donnerstag schon wieder ein. Deutlich nach unten geht es an den chinesischen Märkten, besonders in Hongkong, während sich der Nikkei 225 in Tokio noch gut behaupten kann. "Die Stimmung bleibt fragil, die steigenden Zollschranken halten die Märkte weiter in Atem", heisst es bei OCBC zur Entwicklung der chinesischen Märkte.

