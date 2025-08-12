Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
Bayer-Aktie: Entwicklungsportfolio gegen Krebs soll mit US-Kooperation gestärkt werden
SCHOTT Pharma-Aktie: SCHOTT Pharma mit leichtem Umsatzplus
Komax-Aktie: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Geändert am: 12.08.2025 09:13:34

SMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Dienstag zu. Die asiatische Börsen zeigen sich freundlich.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit grünen Vorzeichen.

So eröffnete der SMI 0,1 Prozent höher bei 11'885 Punkten.
Gestützt wird das Sentiment durch die Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China um 90 Tage. Das Weisse Haus hat am Montagabend ein entsprechendes Dekret erlassen. Zudem wurde von den USA eine weiter bestehende Gesprächsbereitschaft signalisiert, um Ungleichgewichte im Handel mit China auszuräumen.

Am Berichtstag gilt das Hauptaugenmerkt der Investoren den Inflationsdaten aus den USA am frühen Nachmittag hiesiger Zeit. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Zollpolitik der USA preistreibend auf die Daten durchgeschlagen hat. Sollte die Inflation stärker gestiegen sein als befürchtet, könnte dies die US-Notenbank mit Blick auf den schwächelnden Arbeitsmarkt und hinsichtlich einer von vielen erhofften Zinssenkung im September noch mehr in die Zwickmühle bringen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag zu.

So startete der DAX 0,27 Prozent fester bei 24'147,01 Punkten.

Anleger reagieren positiv auf eine Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China. Die höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt, denn US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hiess es in der Verfügung. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer bis Freitag, wenn Trump und Kremlchef Wladimir Putin sich treffen, um über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu verhandeln.

Laut der Commerzbank liegt der Fokus an diesem Tag damit auf den US-Verbraucherpreisen, wobei ein leichter Anstieg erwartet werde. Die Daten dürften kritisch geprüft werden und dabei noch Verunsicherung herrschen über deren Qualität, nachdem Trump die Chefin der Statistikbehörde BLS wegen schlechter Arbeitsmarktdaten Anfang des Monats entlassen hatte. "Fühlen sich die nun agierenden BLS-Mitarbeiter genötigt, aus Angst vor Jobverlusten dem Präsidenten genehme Zahlen zu veröffentlichen?", fragen sich wohl nicht nur die Experten der Commerzbank.

Mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September dürfte von den Daten keine weitere Forcierung derartiger Hoffnungen ausgehen, da die Spekulationen in diese Richtung bereits weit gediehen seien. "Zwar hat sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines 25er-Schrittes im September zuletzt etwas zurückgebildet, sie liegt aber mit 88 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau", schrieben sie.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart schwächer.

Der Dow Jones begann die Sitzung knapp im Plus, drehte im Verlauf jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,45 Prozent tiefer bei 43'976,20 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab letztlich 0,30 Prozent auf 21'385,40 Zählern nach, nachdem er anfänglich noch knapp auf grünem Terrain notiert hat.

Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf. Sie könnten die Zinserwartungen stärker bewegen, nachdem jüngst der US-Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuscht und somit die Zinssenkungsspekulation kräftig befeuert hatte. Aktuell wird eine Zinssenkung im September mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die spannende Frage ist, ob und wie stark sich die Zölle der Trump-Administration in den Teuerungsdaten bemerkbar machen.

Die US-Handelsbeziehungen sind neben den Zinsperspektiven weiter das bestimmende Thema. Am Dienstag endet die Aussetzung der US-Zölle gegen China. Allerdings wird damit gerechnet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost können an Dienstag zulegen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 2,15 Prozent bei 42'718,17 Punkten.

Mit einem kräftigen Schub geht es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch. Gestützt wird die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgt auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Erst in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine präsidiale Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgt auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (08:53 Uhr) um 0,45 Prozent auf 3'664,05 Zähler. Zwar sorgt auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden.
In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,11 Prozent auf 24'935,11 Einheiten an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
12.08.25 361 Degrees International Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 374Water Inc Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 A2Z Maintenance & Engineering Services Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 Aarti Pharmalabs Limited Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
12.08.25 Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 Absci Corporation Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.08.25 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
12.08.25 Geldmenge M2+CD (Jahr)
12.08.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
12.08.25 Gross Domestic Product (YoY)
12.08.25 Unternehmensvertrauen der National Australia Bank
12.08.25 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
12.08.25 RBA Rate Statement
12.08.25 RBA Monetary Policy Statement
12.08.25 RBA Interest Rate Decision
12.08.25 Consumer Price Index n.s.a (YoY)
12.08.25 Current Account
12.08.25 RBA Press Conference
12.08.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
12.08.25 Veränderung der Beschäftigung
12.08.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
12.08.25 Arbeitslosenquote
12.08.25 Arbeitslosenänderung
12.08.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
12.08.25 Verbraucherpreisindex
12.08.25 Leistungsbilanz
12.08.25 Auktion 9-monatiger Letras
12.08.25 Auktion 3-monatiger Letras
12.08.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.08.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
12.08.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.08.25 Arbeitslosenqoute, gesamt
12.08.25 Arbeitslosenquote (%)
12.08.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
12.08.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.08.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
12.08.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.08.25 Monatlicher Marktreport der OPEC
12.08.25 IPCA-Inflation
12.08.25 Baugenehmigungen (Monat)
12.08.25 Leistungsbilanz n.s.a.
12.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.08.25 Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
12.08.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
12.08.25 Redbook Index (Jahr)
12.08.25 Kredite an den Privatsektor
12.08.25 Geldmenge M3
12.08.25 FOMC Mitglied Barkin spricht
12.08.25 Fed-Mitglied Schmid spricht
12.08.25 USDA WASDE-Bericht
12.08.25 Monatliches Budget-Statement
12.08.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0896 -0.0013
-0.12
EUR/USD 1.1616 0.0001
0.01
USD/EUR 0.8608 -0.0001
-0.01
EUR/CHF 0.9413 -0.0021
-0.22
JPY/CHF 0.0055 0.0000
-0.34
CHF/EUR 1.0621 0.0021
0.20
CHF/GBP 0.9176 0.0008
0.09
CHF/USD 1.2338 0.0024
0.20
CHF/JPY 183.0043 0.5970
0.33
USD/CHF 0.8103 -0.0020
-0.25
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.22
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-0.31
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-5.67
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-0.13
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.29
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-1.98
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-2.28
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-1.78
USD/ETH 0.0002 0.0000
-1.96
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-1.90
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-2.14
USD/ETC 0.0445 -0.0004
-0.82
BITCOIN/EUR 0.0822 -0.0009
-1.10
BITCOIN/GBP 0.0710 -0.0009
-1.19
BITCOIN/CHF 0.0775 -0.0010
-1.21

