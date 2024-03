Vor US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich höher -- DAX dürfte fester starten -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Gegen den Trend Aufschläge in Hongkong

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse ist ein positiver Start zu erwarten.

Der SMI beendete den Montagshandel 0,33 Prozent höher bei 11’685,19 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendierten derweil seitwärts. Letztlich gewann der SPI 0,17 Prozent auf 15’245.28 Zähler, während der SLI ohne prozentuale Veränderung bei 1’906,33 Stellen aus dem Handel ging.

Im Blickpunkt der Anleger dürften die US-Inflationsdaten stehen, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich grüne Vorzeichen zu sehen.

So startete der DAX hatte am Montag bei 17'746,27 Punkten geschlossen - einem Abschlag von 0,38 Prozent.

Nach seinem Rückschlag geht es für den DAX am Dienstag wieder aufwärts. Damit nähert er sich wieder seinem Rekordstand vom Donnerstag bei 17'879 Punkten. Für gute Laune sorgte nachbörslich in den USA Oracle. Die Papiere des SAP-Konkurrenten schossen nach überzeugenden Geschäftszahlen um rund 15 Prozent nach oben.

WALL STREET

An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Montag zurück.

Der Dow Jones Index bewegte sich nach einem leicht negativen Start weiterhin nahe der Nulllinie. Schlussendlich ging er mit einem kleinen zuwachs von 0,12 Prozent bei 38'769,79 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss letztlich 0,41 Prozent tiefer bei 16'019,27 Zählern.

Am Dienstag stehen mit den Verbraucherpreisen im Februar wichtige Inflationsdaten auf der Agenda. Diese könnten neue Aufschlüsse geben für die zu erwartende erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Entsprechend vorsichtig agierten die Anleger zunächst.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien geht es mehrheitlich leicht abwärts.

In Tokio verlor der Nikkei 225 marginale 0,06 Prozent und schloss bei 38'797,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite büsst zwischenzeitlich 0,66 Prozent auf 3'048,22 Indexpunkte ein. In Hongkong setzt sich der Aufwärtstrend unterdessen fort, für den Hang Seng geht es zeitweise 2,45 Prozent auf 16'993,77 Zähler nach oben.

Der trendlose Handel setzt sich am Dienstag an den asiatischen und australischen Börsen im späten Geschäft fort. Händler verweisen auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsdebatte erneut befeuern dürften. Diese wird aber auch in Japan geführt, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Denn japanische Yen gibt erstmals seit sechs Sitzungen ab. Zwar will Notenbankpräsident Kazuo Ueda beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik auf Kurs bleiben, zugleich betonte er aber auch die Schwäche des Konsums in Japan.

Ins gleiche Horn bläst derweil auch der japanische Finanzminister: Laut Shunichi Suzuki hat Japans Wirtschaft die Deflation noch nicht vollständig überwunden, obwohl es einige positive Entwicklungen wie steigende Löhne und Investitionsausgaben gebe. Beide Aussagen belasten den Yen - liefern sie doch Argumente gegen den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

In Hongkong werden Technologietitel gekauft. Die Behörden erleichtern Investitionen an der Hongkonger Börse für Festlandschinesen.

