Hypi Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg gibt Abgang von Roger Brechbühler per Ende März 2026 bekannt

Der Leiter des Bereichs Privat- & Firmenkunden wird die a href="/aktien/hypothekarbank_lenzburg-aktie" target="_blank" rel="noopener">Hypothekarbank Lenzburg Ende März 2026 verlassen, um die Rolle als Geschäftsführer bei der AEK Bank 1826 in Thun zu übernehmen.

Die Nachfolgeregelung wurde eingeleitet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst. Brechbühler war seit 2011 bei der Bank.

