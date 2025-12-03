Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Geschäftsleitungsmitglied
|
03.12.2025 06:47:00
Hypi Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg gibt Abgang von Roger Brechbühler per Ende März 2026 bekannt
Bei der Hypothekarbank Lenzburg nimmt das Geschäftsleitungsmitglied Roger Brechbühler den Hut.
Hypothekarbank LenzburgDer Leiter des Bereichs Privat- & Firmenkunden wird die a href="/aktien/hypothekarbank_lenzburg-aktie" target="_blank" rel="noopener">Hypothekarbank Lenzburg Ende März 2026 verlassen, um die Rolle als Geschäftsführer bei der AEK Bank 1826 in Thun zu übernehmen.
4002.50 CHF 0.02%
Die Nachfolgeregelung wurde eingeleitet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst. Brechbühler war seit 2011 bei der Bank.
Lenzburg (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: alphaspirit/123RF,keystone,Keystone