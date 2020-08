SMI fester -- DAX zum Handelsbeginn im Plus -- Asiens Börsen fester

Die heimischen Märkte notieren am Dienstag stärker. Auch der deutsche Leitindex verbucht zum Handelsbeginn Zuschläge. An den asiatischen Börsen werden am Dienstag Gewinne verbucht.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag fester.

Der Leitindex SMI bewegt sich kurz nach Börsenstart auf grünem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich fester.

Bemerkenswert an Wall Street sei die Hinwendung zu Konjunkturwerten gewesen, heisst es im Handel. Die klassischen Industrieaktien im Dow-Jones-Index waren gesucht, während es für Technologiewerte leicht abwärts ging. Dies sei ein klassisches Zeichen, dass Inflation wieder ein Thema werde, hiess es von Analysten. Im Fokus am Dienstag stehen überwiegend Zahlen der zweiten Reihe und der ZEW-Indikator für die Konjunkturerwartungen in Deutschland. Nachdem hierzulande zuletzt die Auftragseingänge und die Industrieproduktion nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen waren, erhofft man sich auch von diesen Daten klar positive Signale.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag zum Start fester.

Der DAX zeigt sich zum Ertönen der Startglocke 0,94 Prozent im Plus bei 12'806,97 Zählern.

Als Stütze gelten am Dienstag die positiven Vorgaben aus Übersee. In New York hatte der Dow Jones Industrial - anders als die NASDAQ-Indizes mit den zuletzt eher etwas gemiedenen Technologiewerten - am Vorabend seine Gewinne ausgebaut. Die gute Stimmung schwappte dann nach Asien und nun wohl auch nach Europa über.

Laut Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axitrader setzen die Anleger darauf, dass die Streitparteien in den USA für erneute Gespräche über neue Hilfsmassnahmen in der Corona-Krise an den Verhandlungstisch zurückkehren, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag das neue Konjunkturpaket zunächst einfach per Verfügung angeordnet hatte.

WALL STREET

An der Wall Street und der NASDAQ waren am Montag keine einheitlichen Vorzeichen auszumachen.

Der Dow Jones gewann 1,31 Prozent auf 27'792.88 Indexpunkte und zeigte sich damit erstmals wieder so stark wie vor dem Corona-bedingten Einbruch im Februar. Dagegen schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite mit Verlusten und ab 0,39 Prozent auf 10'968,36 Indexpunkte nach.

Positiv wurde gewertet, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmassnahmen angeordnet hat - unter anderem eine wöchentliche Unterstützungszahlung an Arbeitslose. Diese beträgt mit 300 Dollar pro Woche jedoch nur noch die Hälfte der bisherigen Hilfe. Zuvor hatte sich der Kongress nicht auf ein neues Hilfspaket einigen können.

Daneben vermeldeten die USA zuletzt die niedrigste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit einer Woche. Jedoch wurde am Wochenende die Marke von fünf Millionen Infizierten überschritten. Nun regt sich die leichte Hoffnung, dass eine Überwindung der Corona-Krise ohne weitere Lockdowns geschafft werden kann, die eine zusätzliche Belastung für die US-Wirtschaft darstellen würden.

Unverändert angespannt ist die Lage zwischen den USA und China. Peking kritisierte die jüngsten US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf und hat nun ebenfalls Sanktionen gegen Einzelpersonen aus den USA verhängt. Betroffen sind elf US-Bürger, darunter die Senatoren Marco Rubio und Ted Cruz.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die asiatischen Börsen im Plus.

In Tokio weist der Nikkei am Dienstag Gewinne in Höhe von 1,89 Prozent bei 22'751,29 Punkten aus. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3'390,37 Stellen. In Hongkong notiert der Hang Seng um 2,40 Prozent fester bei 24'962,48 Zählern. (7.00 Uhr MESZ)

Auf der Suche nach Argumenten reichen schon die kleinsten Erfolgsmeldungen im Kampf gegen die Corona-Krise, um die Stimmung unter Anlegern aufzuhellen. Einige US-Bundesstaaten melden fallende Zahlen von an COVID-19 leidenden Patienten in den Krankenhäusern. Auch im US-chinesischen Dauerzwist sehen Händler Hoffnungsschimmer, die stützend auf den Aktienmarkt wirken. Zwar hat China mit Gegenmassnahmen auf die neuerlichen US-Sanktionen wegen Chinas Griff nach Hongkong erlassen, Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump sind aber nicht darunter.

Zudem knüpfen Anleger wieder Hoffnungen auf das in dieser Woche anstehende Treffen hochrangiger Delegationen aus beiden Ländern. Laut chinesischen Berichten hat der chinesische Notenbankpräsident Yi Gang ein Festhalten Chinas am bereits Anfang des Jahres ausgehandelten "Phase-Eins-Abkommen" bestätigt. Zudem werde China auch weiterhin die gemachten Versprechen zur Öffnung des nationalen Finanzsektors einhalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires