SMI und DAX vorbörslich im Minus -- Chinas Börsen niedriger - Nikkei zieht kräftig an

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet.

Der SMI gibt vorbörslich nach

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der schwächeren Tendenz anschliessen.

Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Die US-Vorlagen sind gemischt, Tech-Werte waren dort weiter gesucht. Den Märkten in Europa nutzt dies allerdings wenig, da es hier keine grossen Aktienunternehmen gibt, die vom Hype um die Künstliche Intelligenz profitieren. Anleger hoffen hier auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag als Signal. Sollten sie aufgrund rechnerischer Basiseffekte wie erwartet nur leicht zulegen, könnten die Rentenmärkte ihre Rally wieder aufnehmen. Allerdings sind sich die Märkte bewusst, dass sie es zum Jahresende mit ihrer Euphorie mit Blick auf kommende Zinssenkungen in den USA übertrieben haben. Diverse Fed-Vertreter wiesen daher seitdem darauf hin, dass dies nicht so automatisch stattfinden müsste, wie es der Markt erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch schwächer zeigen.

Der DAX gibt vorbörslich nach.

Vor den US-Verbraucherpreisdaten für Dezember am Donnerstag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt mit einer klaren Richtung schwertun. "Nachdem die Wall Street mit einem negativen Handelsschluss einen Teil ihrer Montagsgewinne abgegeben hat, sieht es für Europas Börsen nach einem etwas schwächeren, unmotivierten Handelsstart aus", konstatierte Chefmarktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. "Und das, obwohl der japanische Nikkei-225-Index an diesem Morgen deutlich weiter gestiegen war", ergänzte er. Die Geldpolitik der Fed rückt mit den US-Inflationsdaten am Donnerstag wieder in den Fokus. Sie dürften laut Analyst Christoph Balz von der Commerzbank zwar bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt, aber wohl dennoch kein klares Signal senden, dass dies besonders schnell passiert. Entsprechend hoch ist die Unsicherheit.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag nach den teils deutlichen Kursgewinnen unentschlossen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 37'525,16 Punkten. Der NASDAQ Composite legte unterdessen marginal um 0,09 Prozent auf 14'857,71 Punkte zu.

Unter den an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerten hatte es am Vortag nach ihrem besonders schwachen Jahresauftakt eine Erholungsrally gegeben, es fanden sich nun aber nicht genug Anschlusskäufer für die Fortsetzung. Anleger tendierten eher zu Gewinnmitnahmen.

Die Anleger wägten Beobachtern zufolge den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag kurz wieder aufflammte, umgehend wieder gegen die Sorge ab, dass es die US-Notenbank Fed mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte.

Von den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten könnte es diesbezüglich neue Erkenntnisse geben. Vor deren Bekanntgabe agierten die Anleger lieber vorsichtig, hiess es.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Juniper Networks im Fokus. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass sich der Netzwerkausrüster in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf an Hewlett Packard Enterprise (HPE) befindet.

ASIEN

Die Märkte Asiens tendieren am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio gewann der Nikkei 225 letztlich 2,01 Prozent auf 34'441,72 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil nach unten, der Shanghai Composite verbucht ein Minus von 0,54 Prozent auf 2'877,70 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gib unterdessen 0,89 Prozent auf 16'045,72 Zähler ab. (Stand: 8.31 Uhr MEZ)

Uneinheitlich geht es am Mittwoch an den Börsen in Asien zu. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street zog der Nikkei-Index in Tokio deutlich an. Unterstützung kam von der Devisenseite, wo sich der Yen zur gleichen Vortagszeit von 143,60 auf 144,80 je Dollar deutlich abgeschwächt hat, was insbesondere für exportorientierte Unternehmen günstig ist. An den chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong ist die Tendenz leichter. Marktteilnehmern zufolge wartet man auf die neuesten Verbraucherpreise aus den USA und aus China im weiteren Wochenverlauf, um Rückschlüsse auf den weiteren Zinskurs zu erhalten.

