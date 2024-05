SMI & Co. in Feiertagspause -- DAX-Rekord bleibt in Sicht -- Aktienmärkte in Fernost mehrheitlich mit Zuwächsen -- US-Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund des Feiertages "Christi Himmelfahrt" nicht gehandelt.

Zuletzt schloss der SMI 0,78 Prozent höher bei 11’602,21 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten am Mittwoch ebenfalls zulegen. Der SPI ging 0,68 Prozent fester bei 15’477,38 Zählern aus dem Handel, während der SLI 0,65 Prozent auf 1’895,05 Stellen gewann.

DEUTSCHLAND

Mit dem deutschen Aktienmarkt geht es im Donnerstagshandel freundlich voran.

Der DAX liegt früh 0,27 Prozent bei 18.548,29 Zählern im Plus und verbleibt auf grünem Terrain. Am Vortag war er mit 18.498,38 Punkten auf einem Rekordschlusskurs aus dem Handel gegangen. Sein Allzeithoch beläuft sich weiterhin auf 18.567,16 Zähler.

Die Nachrichtendecke ist bislang feiertagsbedingt dünn. Damit dürften die Umsätze allerdings unterdurchschnittlich sein, was letztlich zu mehr Schwankungen gerade bei Einzelwerten führen könnte. Deutlich weniger Orders haben die Kraft, den DAX rasch in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Tagesthema ist die Sitzung der Bank of England (BoE). Hier steht die Kommunikation im Mittelpunkt, weil allgemein damit gerechnet wird, dass der Leitzins von 5,25 Prozent nicht angetastet wird. An den Märkten wird erwartet, dass die BoE ihren Leitzins im Sommer senken wird. Allerdings könnte die hartnäckig hohe Inflation in den USA dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel verlief am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Der Dow Jones Index rückte bis zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 39'055,53 Zähler vor. Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 0,18 Prozent und ging bei 16'302,76 Punkten aus dem Handel.

Nach der Erholung seit Anfang Mai wurden die Anleger wieder vorsichtiger. Unter anderem enttäuschte der Chipriese Intel mit seinem etwas vorsichtigeren Blick auf das laufende zweite Quartal. Das belastete vor allem Technologieaktien.

Apple zog wegen März-Daten zu iPhone-Auslieferungen in China Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem der IT-Konzern seine Preise gesenkt hatte, stiegen die Auslieferungen um rund 12 Prozent.

ASIEN

Die China-Börsen zeigten sich am Donnerstag von ihrer positiven Seite, während in Tokio die Gewinne dahinschmolzen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hatte letztlich mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen und schloss 0,34 Prozent tiefer bei 38'073,98 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legte unterdessen der Shanghai Composite um 0,83 Prozent auf 3'154,60 Zähler zu. In Hongkong standen die Börsenampeln auch auf grün. Mit dem Hang Seng ging es 1,14 Prozent auf 18'522,54 Punkte nordwärts.

Positive Nachrichten kamen von Konjunkturseite. Chinas Exporte sind im April um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, nachdem sie im März um 7,5 Prozent zurückgegangen waren. Ökonomen hatten nur eine Zunahme um 1,0 Prozent erwartet. Die Einfuhren stiegen um 8,4 Prozent nach einem Rückgang um 1,9 Prozent im März. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 4,5 Prozent erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires