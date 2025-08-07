Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’898 1.2%  SPI 16’627 1.3%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’384 1.9%  Euro 0.9416 0.2%  EStoxx50 5’352 1.7%  Gold 3’379 0.3%  Bitcoin 92’700 -0.1%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 67.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie
Warburg Research gibt Henkel vz-Aktie Buy
Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse
Beiersdorf-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Hold
Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Merck-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’342.53
Pkt
418.17
Pkt
1.75 %
11:38:09
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 07.08.2025 11:51:06

Zölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne aus -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- Asiens Börsen schliessen freundlich

Am heimischen Aktienmarkt geht es nach stabilem Start am Donnerstag aufwärts. Beim DAX sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag höher.

Der SMI verlor zum Auftakt 0,02 Prozent auf 11'752,85 Punkte, im Verlauf sind später deutlichere Gewinne zu sehen.
Die Nebenwerteindizes SPI (Start: 0,03 Prozent bei 16'413,19 Punkten) und SLI (Start: +0,08 Prozent bei 1'960,49 Punkten) bewegen sich ebenfalls auf grünem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag trotz US-Zollhammer klar im Plus. Nach einem wenig veränderten Start legten die Kurse rund eine Stunde nach Eröffnung stark zu. Händler erklären dies vor allem damit, dass der russische Präsident Putin einem Treffen mit US-Präsident Trump zugestimmt habe. Ein Treffen sei in Vorbereitung, hiess es dazu aus dem Kreml. Dies nährt die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Ukrainekriegs. Zudem seien die kotierten Unternehmen von den US-Zöllen weniger betroffen als die Schweizer KMUs.<

"Kotierte Firmen können ihre Produktionsstandorte diversifizieren, wenn sie das nicht ohnehin schon gemacht haben wegen des starken Frankens", sagte ein Händler. Zudem gebe es noch immer die leise Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein besserer "Deal" mit den USA gemacht werden könne. Wie lange die Kurserholung anhalte, sei aber ungewiss. "Die Verunsicherung bleibt auf jeden Fall", sagte ein weiterer Händler. Und auch die nach einigen enttäuschenden US-Konjunkturdaten gestiegenen Zinssenkungserwartungen dürften kein so starkes Kaufargument mehr sein. "Das dürfte allmählich in den Kursen eskomptiert sein", heisst es rundum. Für zum Teil grosse Bewegungen sorgen hierzulande auch Unternehmensergebnisse. Hier gebe es Licht und Schatten, heisst es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit einem Plus.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,06 Prozent bei 23'910,87 Punkten in den Handel ein, im Verlauf sind Gewinne zu sehen, die sogar etwas ausgebaut werden.

Auch am Donnerstag versucht sich der Leitindex DAX an der runden Marke von 24'000 Punkten erneut.

Positive Impulse liefern unerwartet starke Exportzahlen Chinas. Trotz anhaltender globaler Handelskonflikte haben Chinas Ausfuhren im Juli stärker zugelegt als prognostiziert. Auch die Einfuhren zogen deutlicher an als erwartet worden war.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche".

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit Aufschlägen.

Der Dow Jones stieg anfänglich bereits leicht ins Plus. Nachdem er kurzfristig an die Nulllinie zurückfiel, wies er im weiteren Verlauf wieder positive Vorzeichen aus. Er verabschiedete sich letztlich 0,19 Prozent stärker bei 44'193,55 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und legte auch im Anschluss deutlich zu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 21'169,42 Zählern.

Für Bewegung sorgten vor allem Unternehmensberichte. Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete im zweiten Quartal einen Anstieg von Gewinn und Umsatz, getrieben durch Rekordverkäufe von Server- und Personalcomputer-Prozessoren.

Daneben zog die nicht börsennotierte KI-Koryphäe OpenAI besonderes Interesse auf sich. Der ChatGPT-Anbieter strebt im Fall eines möglichen Verkaufs von Anteilen Kreisen zufolge einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung an. Dabei sollen Anteile an aktuelle und ehemalige Beschäftigte auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt war von 300 Milliarden die Rede gewesen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, hiess es im Bericht weiter.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchten auch am Donnerstag Gewinne.

In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,65 Prozent und schloss bei 41'059,15 Punkten.

Etwas fester präsentierte sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite lag zuletzt 0,16 Prozent bei 3'639,67 Punkten im Plus.
In Hongkong gewann der Hang Seng daneben zeitweise 0,69 Prozent auf 25'081,63 Zähler.

Auch am Donnerstag ging es an den asiatischen Aktienmärkten freundlich zu. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street.

Im Fokus standen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern. "Auch wenn Sie bauen und noch nicht produzieren, was die grosse Anzahl von Arbeitsplätzen und alles, was Sie bauen, angeht, wird es keine Gebühren geben", so Trump. In der kommenden Woche könnten die neuen Zölle angekündigt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
09:31 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
09:13 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Barry Callebaut AG
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’257.05 18.98 S4IBIU
Short 12’502.23 13.60 BUJS6U
Short 12’945.74 8.95 S2S3VU
SMI-Kurs: 11’894.73 07.08.2025 11:38:42
Long 11’253.16 18.98 B1SSKU
Long 10’989.69 13.37 BQFSFU
Long 10’553.67 8.95 SSDMNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
07.08.25 Current Account Balance
07.08.25 JP Devisenreserven
07.08.25 Foreign Investment in Japan Stocks
07.08.25 Foreign Bond Investment
07.08.25 Importe
07.08.25 Exporte
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 RBNZ Inflation Expectations (QoQ)
07.08.25 Imports (YoY)
07.08.25 Imports (YoY) CNY
07.08.25 Exports (YoY)
07.08.25 Exports (YoY) CNY
07.08.25 Trade Balance USD
07.08.25 Trade Balance CNY
07.08.25 Schlacht von Boyaca Feiertag
07.08.25 Coincident Index
07.08.25 Leading Economic Index
07.08.25 Unemployment Rate s.a (MoM)
07.08.25 Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Produktionsertrag
07.08.25 Brutto Gold- und Währungsreserven
07.08.25 Netto $Gold- und Währungsreserven
07.08.25 Importe (Monat)
07.08.25 Halifax Immobilienpreise (Monat)
07.08.25 Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
07.08.25 Industrial Production s.a. (MoM)
07.08.25 Exporte (Monat)
07.08.25 Exporte, EUR
07.08.25 Importe, EUR
07.08.25 Handelsbilanz EUR
07.08.25 Leistungsbilanz
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
07.08.25 Devisenreserven
07.08.25 Devisenreserven MoM
07.08.25 Währungsreserven
07.08.25 Wirtschaftsbulletin
07.08.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
07.08.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 währungsreserven
07.08.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 HVPI (Jahr)
07.08.25 HICP (Monat)
07.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
07.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
07.08.25 Geldpolitischer Bericht der BoE
07.08.25 BoE Zinssatzentscheidung
07.08.25 Sitzungsprotokoll der BoE
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
07.08.25 CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht
07.08.25 Devisenreserven
07.08.25 BoE: Geldpolitische Zusammenfassung
07.08.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
07.08.25 Zentralbank-Devisenreserven
07.08.25 Kerninflation
07.08.25 Unbereinigte Inflationsrate
07.08.25 12-monatige Inflation
07.08.25 Lohnstückkosten
07.08.25 CNB Zinssatzentscheidung
07.08.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
07.08.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
07.08.25 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
07.08.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Zentralbankreserven USD
07.08.25 Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
07.08.25 Ivey Einkaufsmanagerindex
07.08.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
07.08.25 Großhandelsinventare
07.08.25 Kassenbestand des Finanzministeriums
07.08.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
07.08.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
07.08.25 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 Zinsentscheidung der Banxico
07.08.25 Verbraucherkredit

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie verliert deutlich: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer Aktie News: Bayer mit herben Abschlägen am Nachmittag
BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen
Glencore-Aktie knickt ein: Glencore schreibt rote Zahlen - Aktionäre billigen Vertrag mit UBS zum Aktienrückkauf
"Grosse Wende!" - Insider packt aus: Tesla vor dem Umbruch

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0780 0.0008
0.07
EUR/USD 1.1677 0.0021
0.18
USD/EUR 0.8564 -0.0015
-0.17
EUR/CHF 0.9416 0.0016
0.17
JPY/CHF 0.0055 0.0000
0.12
CHF/EUR 1.0619 -0.0017
-0.16
CHF/GBP 0.9276 -0.0006
-0.07
CHF/USD 1.2401 0.0002
0.01
CHF/JPY 182.6327 -0.1398
-0.08
USD/CHF 0.8064 -0.0001
-0.01
GBP/BTC 0.0000 0.0000
0.17
EUR/BTC 0.0000 0.0000
0.19
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-1.55
CHF/BTC 0.0000 0.0000
0.07
USD/BTC 0.0000 0.0000
0.00
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-0.96
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-0.90
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-1.09
USD/ETH 0.0003 0.0000
-1.09
GBP/ETH 0.0004 0.0000
-1.00
JPY/BCH 0.0000 0.0000
0.21
USD/ETC 0.0492 -0.0001
-0.18
BITCOIN/EUR 0.0746 -0.0004
-0.48
BITCOIN/GBP 0.0652 -0.0003
-0.44
BITCOIN/CHF 0.0703 -0.0002
-0.35

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}