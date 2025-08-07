Zölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne aus -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- Asiens Börsen schliessen freundlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag höher.

Der SMI verlor zum Auftakt 0,02 Prozent auf 11'752,85 Punkte, im Verlauf sind später deutlichere Gewinne zu sehen.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: 0,03 Prozent bei 16'413,19 Punkten) und SLI (Start: +0,08 Prozent bei 1'960,49 Punkten) bewegen sich ebenfalls auf grünem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag trotz US-Zollhammer klar im Plus. Nach einem wenig veränderten Start legten die Kurse rund eine Stunde nach Eröffnung stark zu. Händler erklären dies vor allem damit, dass der russische Präsident Putin einem Treffen mit US-Präsident Trump zugestimmt habe. Ein Treffen sei in Vorbereitung, hiess es dazu aus dem Kreml. Dies nährt die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Ukrainekriegs. Zudem seien die kotierten Unternehmen von den US-Zöllen weniger betroffen als die Schweizer KMUs.<

"Kotierte Firmen können ihre Produktionsstandorte diversifizieren, wenn sie das nicht ohnehin schon gemacht haben wegen des starken Frankens", sagte ein Händler. Zudem gebe es noch immer die leise Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein besserer "Deal" mit den USA gemacht werden könne. Wie lange die Kurserholung anhalte, sei aber ungewiss. "Die Verunsicherung bleibt auf jeden Fall", sagte ein weiterer Händler. Und auch die nach einigen enttäuschenden US-Konjunkturdaten gestiegenen Zinssenkungserwartungen dürften kein so starkes Kaufargument mehr sein. "Das dürfte allmählich in den Kursen eskomptiert sein", heisst es rundum. Für zum Teil grosse Bewegungen sorgen hierzulande auch Unternehmensergebnisse. Hier gebe es Licht und Schatten, heisst es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit einem Plus.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,06 Prozent bei 23'910,87 Punkten in den Handel ein, im Verlauf sind Gewinne zu sehen, die sogar etwas ausgebaut werden.

Auch am Donnerstag versucht sich der Leitindex DAX an der runden Marke von 24'000 Punkten erneut.

Positive Impulse liefern unerwartet starke Exportzahlen Chinas. Trotz anhaltender globaler Handelskonflikte haben Chinas Ausfuhren im Juli stärker zugelegt als prognostiziert. Auch die Einfuhren zogen deutlicher an als erwartet worden war.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche".

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit Aufschlägen.

Der Dow Jones stieg anfänglich bereits leicht ins Plus. Nachdem er kurzfristig an die Nulllinie zurückfiel, wies er im weiteren Verlauf wieder positive Vorzeichen aus. Er verabschiedete sich letztlich 0,19 Prozent stärker bei 44'193,55 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und legte auch im Anschluss deutlich zu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 21'169,42 Zählern.

Für Bewegung sorgten vor allem Unternehmensberichte. Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete im zweiten Quartal einen Anstieg von Gewinn und Umsatz, getrieben durch Rekordverkäufe von Server- und Personalcomputer-Prozessoren.

Daneben zog die nicht börsennotierte KI-Koryphäe OpenAI besonderes Interesse auf sich. Der ChatGPT-Anbieter strebt im Fall eines möglichen Verkaufs von Anteilen Kreisen zufolge einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung an. Dabei sollen Anteile an aktuelle und ehemalige Beschäftigte auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt war von 300 Milliarden die Rede gewesen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, hiess es im Bericht weiter.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchten auch am Donnerstag Gewinne.

In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,65 Prozent und schloss bei 41'059,15 Punkten. Etwas fester präsentierte sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite lag zuletzt 0,16 Prozent bei 3'639,67 Punkten im Plus.

In Hongkong gewann der Hang Seng daneben zeitweise 0,69 Prozent auf 25'081,63 Zähler.

Auch am Donnerstag ging es an den asiatischen Aktienmärkten freundlich zu. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street.

Im Fokus standen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern. "Auch wenn Sie bauen und noch nicht produzieren, was die grosse Anzahl von Arbeitsplätzen und alles, was Sie bauen, angeht, wird es keine Gebühren geben", so Trump. In der kommenden Woche könnten die neuen Zölle angekündigt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires