Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9376 0.0%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’537 -0.6%  Bitcoin 88’834 -1.1%  Dollar 0.8041 0.0%  Öl 67.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Euro, Franken, Dollar: Wenig veränderte Kurse am Devisenmarkt
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

23’594.80
Pkt
107.47
Pkt
0.46 %
03.09.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 04.09.2025 08:14:04

SMI und DAX etwas höher erwartet -- China-Börsen abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas stärker erwartet. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht nach oben tendieren.

Der SMI gewinnt vorbörslich etwas.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften ebenso leicht zulegen.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Weder von den uneinheitlichen Vorlagen der asiatischen Börsen noch vom wenig veränderten Dollar oder den gut behaupteten Anleihen kommen am Morgen nennenswerte Impulse. An der Wall Street war das erhoffte Buy-the-Dips-Verhalten am Mittwoch lediglich bei wenigen ausgewählten Werten zu sehen, gestützt wurden S&P-500 sowie die NASDAQ-Indizes hauptsächlich von starken Aufschlägen bei Alphabet (Google). Ein Marktteilnehmer spricht von trügerischer Ruhe: "Trotz der kleinen Gegenbewegung bei den Langläufern ist in der Haushaltskrise Frankreichs keine Entspannung in Sicht", sagt er. Darüber hinaus sei die Pipeline mit Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen voll, was eher Tests der Aufnahmebereitschaft nahe lege als eine Rückkehr zum Status quo ante. Impulse könnten am Nachmittag vom ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt ausgehen, aber auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen. Daneben werden der Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich moderat.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24'000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung am Vortag warten Anleger weiter auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur Technologiewerte wieder angesprungen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones stieg anfänglich minimal höher in den Tag ein, fiel anschliessend jedoch ins Minus und ging 0,06 Prozent tiefer bei 45'270,89 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete klar stärker in den Handel und verblieb auch weiterhin im Plus, wo er sich 1,02 Prozent höher bei 21'497,73 Zählern aus der Sitzung verabschiedete.

Angetrieben von Kursgewinnen bei den Tech-Giganten Alphabet und Apple erholte sich die US-Technologiebörse NASDAQ am Mittwoch. Allzu grosse Euphorie wurde jedoch durch anhaltend hohe Anleiherenditen gebremst. Im Zuge der weltweiten Verluste bei langfristigen Anleihen liegt die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mittlerweile nur noch knapp unter der viel beachteten 5-Prozent-Marke. Diese als vergleichsweise sichere Anlagen geltenden festverzinslichen Wertpapiere geraten unter Druck - ausgelöst durch anhaltende Unsicherheit über die Inflation sowie die fiskalpolitische Disziplin der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die daraus resultierenden steigenden Renditen machen riskantere Anlageklassen wie Aktien tendenziell weniger attraktiv.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,5 Prozent auf 42'570,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,97 Prozent auf 3'738,32 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 1,2 Prozent nach auf 25'037,73 Indexpunkte.

Mit uneinheitlichen Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Die guten US-Vorgaben gehen eher unter. Sie gingen hauptsächlich auf Kursgewinne im Technologiesektor und einen Kursprung bei Alphabet zurück, heisst es. Tendenziell äussern sich Strategen optimistisch zu den Börsen in Asien. So hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes eine starke Resilienz gegenüber den Trump-Zöllen gezeigt, befindet HSBC. Die Auswirkungen zeigten sich vor allem in den Auftragseingängen beim Export von Nationen wie Japan, Korea oder Taiwan. Innerhalb von Süd-Ost-Asien seien sie jedoch ziemlich stark.

In Shanghai und in Hongkong geht es kräftig. Für Verunsicherung sorgt laut Marktbeobachtern, wie es mit den Trump-Zöllen weitergeht. Im Handel ist daneben weiter von vorsichtige Stimmung zu hören angesichts des überhitzten Aktienmarktes des Landes nach den starken Kursgewinnen zuletzt. China könnte Massnahmen zur Abkühlung der Rally und des spekulativen Handels in Erwägung ziehen, warnen Analysten. Wie Bloomberg mit Bezug auf Kreise berichtet, sollen Massnahmen zur Abkühlung getroffen werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Stabilisierung nach dem Rücksetzer
03.09.25 Logo WHS Optionen – die Champions League des Investierens - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
03.09.25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
03.09.25 Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’661.94 19.65 U80SSU
Short 12’911.39 14.00 S2S3VU
Short 13’420.09 8.83 BROSIU
SMI-Kurs: 12’200.00 03.09.2025 17:31:36
Long 11’625.33 18.32 S7MBDU
Long 11’399.00 13.69 BK5S8U
Long 10’902.56 8.83 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
04.09.25 1-800-FLOWERS.COM Inc. / Quartalszahlen
04.09.25 2G Energy AG / Quartalszahlen
04.09.25 3B Films Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
04.09.25 ADF Group Inc Subord.Voting / Quartalszahlen
04.09.25 Agilysys Inc. / Generalversammlung
04.09.25 Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs / Quartalszahlen
04.09.25 Alok Industries Ltd Registered Shs / Generalversammlung
04.09.25 American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.09.25 Leistungsbilanz
04.09.25 Gross Domestic Product Growth (QoQ)
04.09.25 Gross Domestic Product Growth (YoY)
04.09.25 Investitionen in ausländische Anleihen
04.09.25 Foreign Investment in Japan Stocks
04.09.25 Imports (MoM)
04.09.25 Exports (MoM)
04.09.25 Trade Balance (MoM)
04.09.25 Core Consumer Price Index (YoY)
04.09.25 Consumer Price Index (YoY)
04.09.25 Unemployment Rate s.a (MoM)
04.09.25 Leistungsbilanz (Quartal)
04.09.25 Leistungsbilanz
04.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
04.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
04.09.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
04.09.25 BNM Zinsentscheidung
04.09.25 S&P Global Bau-EMI
04.09.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
04.09.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
04.09.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
04.09.25 Arbeitslosenquote (Quartal)
04.09.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
04.09.25 Retail Sales (MoM)
04.09.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
04.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
04.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
04.09.25 Challenger-Stellenabbau
04.09.25 ADP Beschäftigungsänderung
04.09.25 Exporte
04.09.25 Handelsbilanz
04.09.25 Lohnstückkosten
04.09.25 Importe
04.09.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
04.09.25 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
04.09.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
04.09.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
04.09.25 Warenhandelsbilanz
04.09.25 International Merchandise Trade
04.09.25 Zentralbankreserven USD
04.09.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
04.09.25 S&P Global EMI Gesamtindex
04.09.25 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
04.09.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
04.09.25 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
04.09.25 ISM Services Prices Paid
04.09.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
04.09.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
04.09.25 Maulidur Rasul
04.09.25 EIA Rohöl Lagerbestand
04.09.25 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
04.09.25 Maulidur Rasul
04.09.25 Handelsbilanz

Meistgelesene Nachrichten

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Rüstungsaktien im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins - Experten bullish auf Rheinmetall
Swiss Life-Aktie verliert: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit Verlusten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag in Grün
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
American Bitcoin startet an der NASDAQ: Aktie verbucht kräftige Gewinne

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal m Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0803 -0.0004
-0.03
EUR/USD 1.1660 -0.0003
-0.03
USD/EUR 0.8576 0.0002
0.02
EUR/CHF 0.9376 0.0002
0.02
JPY/CHF 0.0054 0.0000
-0.03
CHF/EUR 1.0663 -0.0004
-0.04
CHF/GBP 0.9255 0.0001
0.01
CHF/USD 1.2433 -0.0008
-0.06
CHF/JPY 184.2696 0.0508
0.03
USD/CHF 0.8041 0.0003
0.04
GBP/BTC 0.0000 0.0000
1.09
EUR/BTC 0.0000 0.0000
1.09
JPY/BTC 0.0000 0.0000
1.81
CHF/BTC 0.0000 0.0000
1.14
USD/BTC 0.0000 0.0000
1.15
EUR/ETH 0.0003 0.0000
1.96
JPY/ETH 0.0000 0.0000
1.69
CHF/ETH 0.0003 0.0000
1.94
USD/ETH 0.0002 0.0000
1.97
GBP/ETH 0.0003 0.0000
1.92
JPY/BCH 0.0000 0.0000
2.54
USD/ETC 0.0492 0.0012
2.48
BITCOIN/EUR 0.0643 -0.0024
-3.62
BITCOIN/GBP 0.0558 -0.0021
-3.57
BITCOIN/CHF 0.0603 -0.0023
-3.60

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}