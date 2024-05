Nach Fed-Leitzinsentscheid: Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach.

Der SMI war etwas fester gestartet, im Verlauf drehte er jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,63 Prozent tiefer bei 11'260,91 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der negativen Tendenz des Leitindex und verabschiedeten sich 0,30 Prozent schwächer bei 15'090,49 Einheiten respektive 0,88 Prozent leichter bei 1'839,26 Zählern Einheiten in den Feierabend.

Die Finanzmärkte arbeiteten am Dienstag auf Hochtouren. Investoren waren zwischen geldpolitischen Unsicherheiten und einer bisher soliden Gewinnsaison hin- und hergerissen. An diesem Tag hatten sie nicht zuletzt auch wegen des bevorstehenden Maifeiertages am Mittwoch eine Menge zu tun. Am Mittwochabend findet dann mit der Zinssitzung des Fed das wichtigste Ereignis dieser Woche statt. "Auch wenn das Gesamtumfeld für die Aktienmärkte einigermassen günstig bleibt, ist aufgrund der gleichzeitigen Entwicklung vieler verschiedener Markttreiber in den nächsten Handelstagen mit einer weiterhin hohen Volatilität zu rechnen", sagte ein Händler voraus.

In etwa wie erwartet hat sich die Inflation in der Eurozone entwickelt. Einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni stehe damit nichts mehr im Wege, sind sich Beobachter einig. Die BIP-Daten boten dagegen eine kleine Überraschung. So ist die Wirtschaft der Eurozone etwas stärker als von Ökonomen erwartet gewachsen. Auf Unternehmensseite sorgten mit SIG Logitech und Straumann hierzulande drei Blue Chips nach Zahlen für Bewegung. Erst nach Börsenschluss legt in den USA mit dem Online-Handelsgiganten Amazon dann ein weiteres Mitglied der "Magnificent 7" Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer.

Der DAX legte zum Auftakt minimal zu, rutschte anschliessend jedoch auf rotes Terrain ab. Letztlich notierte er 1,03 Prozent im Minus bei 17'932,17 Zählern.

Angesichts vieler Geschäftszahlen und Wirtschaftsdaten sowie vor der Feiertagspause und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch scheuten die Anleger das Risiko, hiess es am Markt. Bei 18'200 Punkten liege ein hartnäckiger Widerstand, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Hier dürfte sich auch die Frage entscheiden, ob die Anleger im Mai der Börse mehrheitlich den Rücken kehrten oder auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholung hoffen könnten. Bei 17'900 Punkten sieht der Experte den Index nach unten abgesichert.

Nachdem die Inflationsrate in Deutschland im April wie erwartet auf ihrem zuletzt deutlich gesunkenen Niveau verharrt hatte, zeigte die Teuerung in der Eurozone ein ähnliches Bild. Allerdings ging die Kernteuerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie-, Nahrungs- und Genussmittel weiter zurück. Zudem legte die Wirtschaft im Währungsraum im ersten Quartal wieder zu.

Die Ökonomen der niederländischen Bank ING sprachen vom stärksten Wachstum seit Beginn der Energiekrise im dritten Quartal 2022 und sehen den Euroraum nun auf Erholungskurs. Gleichzeitig bleibe die Inflation moderat. An der erwarteten ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni sollten auch die Inflationsdaten nichts ändern, ergänzten die Experten von Pantheon Macro.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt gingen die wichtigsten US-Indizes am Mittwoch uneinheitlich aus der Sitzung.

Der Dow Jones Index schloss bei 37'903,29 Punkten um 0,23 Prozent höher. Zum Start hatte er sich kaum bewegt, war dann aber schon bald eindeutig in die Gewinnzone gestiegen. Der NASDAQ Composite beendete den Handel 0,33 Prozent tiefer bei 15'605,48 Zählern. Er lag zum Start knapp unter der Nulllinie, drehte nach der Leitzinsentscheidung der Fed aber deutlich ins Plus. Die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende jedoch wieder ab.

Die US-Notenbank hat mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs am Mittwoch an der Wall Street für ein Strohfeuer gesorgt. Am Aktienmarkt erholten sich die Indizes zunächst kräftig und drehten klar ins Plus, am Anleihemarkt kamen die Renditen deutlich zurück. Allerdings fiel die Erholung am Aktienmarkt im Späthandel wieder völlig zusammen.

Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, hatte die Aussage von US-Notenbankchef Powell für Auftrieb gesorgt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Darauf kamen die Aktienkurse peu à peu wieder zurück.

Wie erwartet, wurden die Leitzinsen von der US-Notenbank Fed bei der aktuellen Zinssitzung nicht angetastet. Die US-Notenbank räumte ein, dass es beim Inflationsrückgang zuletzt keine weiteren Fortschritte gegeben habe. Tendenziell positiv kam an den Finanzmärkten auch an, dass die Fed den laufenden Abbau ihres Vermögensportfolios ab Juni verlangsamen will auf 25 von derzeit 60 Milliarden Dollar monatlich. Powell betonte zwar, dass dies keine geldpolitische Lockerung bedeute; Marktexperte Sonu Varghese von Carson Group kommentierte aber, diese Entscheidung werde wahrscheinlich weniger Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen ausüben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 0,15 Prozent auf 38'217,80 Punkte (7:00 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3'104,82 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnete am Dienstag unterdessen ein Plus von 2,26 Prozent auf 18'155,28 Zähler. Hier findet feiertagsbedingt bis zum Ende der Woche kein Handel statt.

Von der Wall Street kamen zurückhaltende Impulse, nachdem die US-Notenbank den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen hat. Fed-Chairman Jerome Powell deutete an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache hält, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich ist. "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist", sagte Powell. Um die Zinsen anzuheben, brauche die Fed "überzeugende Anhaltspunkte" dafür, dass ihre Geldpolitik nicht straff genug sei. Aktuell gehe man davon aus, dass der Restriktionsgrad ausreichend sei.

