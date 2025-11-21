Cassava Sciences Aktie 46983284 / US14817C1071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.11.2025 05:39:23
Biotech Stocks Swing After Hours: Delcath Rises On Buyback, BioVie And Cassava Rebound
(RTTNews) - Trading after the bell was relatively muted on Thursday, with small-cap biotech names showing modest shifts. Delcath Systems edged higher following its buyback announcement, while BioVie, Cassava Sciences, and Enlivex Therapeutics rebounded despite a lack of fresh headlines.
Delcath Systems, Inc. (DCTH) rose in after-hours trading to $8.52, up 4.02% or $0.33. Earlier in the day, the stock had closed at $8.19, down 3.76% or $0.32. The rebound followed the company's announcement of a $25 million share repurchase program, which carries no expiration date and reflects confidence in its long-term outlook.
BioVie Inc. (BIVI) climbed to $1.44 in extended trading, a gain of 13.39% or $0.17. This came after the stock ended the regular session at $1.27, down 7.30% or $0.10. The after-hours rally occurred despite no company-specific news on Thursday, suggesting speculative or technical-driven activity.
Cassava Sciences, Inc. (SAVA) advanced to $2.87 after the bell, up 9.17% or $0.24. During the regular session, shares had slipped to $2.63, down 4.36% or $0.12. While no new headlines crossed Thursday, investors continue to digest the company's Q3 results reported November 12, which showed a narrower net loss of $10.8 million compared to $27.9 million a year earlier. Cassava ended the quarter with $106.1 million in cash and no debt, down from $128.6 million at year-end 2024.
Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) edged higher in after-hours trading to $0.95, up 4.24% or $0.04. Earlier, the stock had closed at $0.91, down 2.79% or $0.03. No company-specific news was released Thursday.
Nachrichten zu Cassava Sciences
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cassava Sciences
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Am Donnerstag verzeichnete der heimische Aktienmarkt marginale Gewinne, während das deutsche Börsenbarometer deutlicher zulegte. Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag schwächer. Die Aktienmärkte in Fernost fanden unterdessen keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel