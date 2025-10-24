|
Beyond Gravity startet mit japanischer Weltraummission durch
Zürich (awp) - Das in der Raumfahrttechnik tätige Unternehmen Beyond Gravity wird am Wochenende Teil einer japanischen Raumfahrtmission sein. Am Sonntag tritt die H3-Trägerrakete der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa mit Komponenten von Beyond Gravity die Reise zur internationalen Raumstation ISS an.
Die H3-Rakete wird vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima Space Center mit dem Versorgungsraumschiff HTV-X abheben. Dabei habe Beyond Gravity mit der Raketenspitze und der Unterstützungsstruktur im Inneren der Rakete zwei Komponenten für die Mission geliefert, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.
Die Komponenten aus Emmen/LU sollen gewährleisten, dass das japanische Raumschiff "sicher und vor äusseren Einflüssen geschützt" ins All geflogen werden kann. Total seien fünf Flüge mit dem Versorgungsraumschiff geplant. Danach soll dieses bis zu 18 Monate als autonome Plattform für weitere Experimente im Orbit dienen.
Beyond Gravity gehört zur Ruag International und ist jener Teil des Raumfahrtgeschäfts, der nach einer Reorganisation in der Gruppe verblieben ist.
