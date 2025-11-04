BETA Technologie a Aktie 149326658 / US0869211039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2025 03:51:31
BETA Technologies Prices Upsized IPO Of 29.85 Mln Shares At $34/shr
(RTTNews) - BETA Technologies, Inc., an electric aerospace company announced that it priced its upsized initial public offering of 29.85 million shares of its Class A common stock, par value $0.0001 per share, at a price to the public of $34.00 per share.
In addition, BETA granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 4.48 million shares of Class A common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.
The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on November 4, 2025 under the ticker symbol "BETA."
The offering is expected to close on November 5, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Morgan Stanley and Goldman Sachs & Co. LLC are serving as lead book-running managers for the offering. BofA Securities, Jefferies, TPG Capital BD, LLC and Citigroup are serving as book-running managers. Cantor, BTIG and Needham & Company are serving as bookrunners for the offering.
Nachrichten zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
Dienstag um 14 Uhr live professionelle Investoren: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
KI verändert das Investieren: Im Webinar erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.Kostenfrei anmelden und dabei sein!
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen gehen uneins in den Feierabend -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Der heimische Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November kaum verändert, während sich das deutsche Börsenbarometer mit Zuschlägen präsentierte. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.