Top News
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF): Kostengünstig, transparent, leistungsstark
Roche-Aktie höher: Fortschritte für Sequenzierungstechnologie an Fachkongress präsentiert
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
BayWa-Aktie sinkt nach BaFin-Kritik am Lagebericht
16.10.2025 16:54:36

Beschwerden gegen E-ID-Abstimmung kommen vors Bundesgericht

Zürich (awp/sda) - Die zahlreichen Beschwerden gegen die Abstimmung zur E-ID werden ein Fall fürs Bundesgericht. Der Kanton Bern zeigte sich dafür nicht zuständig. Auch in Zürich gab es eine Beschwerdenflut.

Der Berner Regierungsrat trat auf die Beschwerden materiell gar nicht ein. Ein Mitarbeiter der Staatskanzlei bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung von Radio SRF auf Anfrage. Ob Zürich die Sache ebenfalls direkt nach Lausanne weiterleitet, ist offen. Dort war am frühen Abend niemand mehr erreichbar.

Auslöser für die Beschwerdeflut war die Tatsache, dass die Swisscom die Ja-Kampagne finanziell unterstützt hatte. Das Abstimmungsergebnis vom 28. September fiel mit einem Ja-Anteil von 50,39 Prozent zudem äusserst knapp aus. Experten halten eine Intervention durch das Bundesgericht deshalb für potenziell möglich.

Die Aktienmehrheit der Swisscom liegt per Gesetz beim Bund. Sie gilt damit als "bundesnaher Betrieb". Laut Rechtsprechung des Bundesgerichts sind staatsnahe Unternehmen "grundsätzlich zur politischen Neutralität verpflichtet".

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
