Bayer Aktie 326835 / US0727303028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Gerinnungshemmer
|
05.02.2026 18:19:40
Bayer-Aktie: Asundexian mindert Risiko eines Schlaganfalls deutlich
Der Gerinnungshemmer Asundexian von Bayer reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent.
Ende 2023 hatte Bayer mit dem Prüfpräparat in seiner anderen Indikation zunächst einen Forschungsrückschlag bei der eigentlichen Hauptindikation erlitten, die Untersuchung zur Schlaganfallprävention in Kombination mit einem Thrombozytenaggregationshemmer aber fortgesetzt. Im vergangenen November erklärte Bayer dann, Asundexian habe das Schlaganfall-Risiko im Rahmen der Oceanic-Stroke-Studie signifikant verringert. Die Details wurden jetzt veröffentlicht.
Nach Angaben von Bayer waren die Ergebnisse über alle klinisch relevanten Patientengruppen konsistent, unabhängig von wesentlichen Patientenmerkmalen wie Alter, Geschlecht, Ursache des Schlaganfalls oder Schwere des Schlaganfalls. Das Leverkusener Unternehmen wird nun die Studiendaten bei den Gesundheitsbehörden zur Beantragung von Marktzulassungen für Asundexian einreichen. Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Mittel einen Fast Track-Status bekommen.
Der Chef der Bayer-Pharmaforschung Christian Rommel sagte, er glaube, dass "Asundexian... einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung des Lebens von Schlaganfallpatienten und Angehörigen sowie positive Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme weltweit haben könnte".
Asundexian gilt noch immer als möglicher Blockbuster mit Spitzenumsätzen von 1 Milliarde Euro jährlich. Weltweit etwa 12 Millionen Menschen pro Jahr erleiden einen Schlaganfall. Trotz Behandlung erleidet einer von fünf Überlebenden binnen fünf Jahren einen weiteren Schlaganfall. Wiederkehrende ischämische Schlaganfälle führen tendenziell zu grösseren Behinderungen und sind mit einem höheren Sterblichkeitsrisiko verbunden als der erste Schlaganfall.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
30.01.26
|Bayer-Aktie etwas fester: Wichtiger Meilenstein für Herzinsuffizienz-Medikament (Dow Jones)
|
22.01.26
|Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie (Dow Jones)
|
16.01.26
|Bayer erhält EU-Zulassung für Eylea 8 mg bei dritter Indikation - Aktie dennoch tiefer (Dow Jones)
|
06.01.26
|Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China (Dow Jones)
|
04.12.25
|Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten (Dow Jones)
|
03.12.25
|Bayer-Aktie im Blick: Pädiatrische Quanti-Studie erreicht zentrale Endpunkte (Dow Jones)
|
02.12.25
|Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)