19.02.2026 12:03:00
Basler Kantonalbank-Aktie freundlich: Fitch bestätigt Bestnote
Die US-Ratingagentur Fitch stuft die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) weiterhin mit der höchstmöglichen Note "AAA" ein.
Fitch verweist in der Begründung insbesondere auf die Garantie des Kantons Basel-Stadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch den Mehrheitseigner im Bedarfsfall sei "extrem hoch".An der SIX ist die Basler Kantonalbank 0,46 Prozent höher und notiert zwischenzeitlich bei 108,50 CHF.
ra/
Basel (awp)
