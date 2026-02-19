Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'777 -0.2%  SPI 18'984 -0.3%  Dow 49'663 0.3%  DAX 25'081 -0.8%  Euro 0.9120 0.1%  EStoxx50 6'057 -0.8%  Gold 4'984 0.1%  Bitcoin 51'746 0.8%  Dollar 0.7740 0.2%  Öl 71.2 1.3% 
Suche...
Basler Kantonalbank-Aktie freundlich: Fitch bestätigt Bestnote

Die US-Ratingagentur Fitch stuft die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) weiterhin mit der höchstmöglichen Note "AAA" ein.

Gemäss dem am Donnerstag publizierten Bericht lautet der Ausblick ebenfalls unverändert auf "stabil".

Fitch verweist in der Begründung insbesondere auf die Garantie des Kantons Basel-Stadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch den Mehrheitseigner im Bedarfsfall sei "extrem hoch".

An der SIX ist die Basler Kantonalbank 0,46 Prozent höher und notiert zwischenzeitlich bei 108,50 CHF.

ra/

Basel (awp)

Bildquelle: Keystone
