Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
08.12.2025 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 52,20 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 52,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'821 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 52,50 CHF. Bei 51,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 8'125 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 59,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,16 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,17 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Basilea-Aktie stärker: Meilensteinzahlung für Cresemba in Europa von Pfizer
Basilea-Aktie klar im Plus: CEO sieht Unternehmen bestens positioniert
Basilea-Aktie zurück im Plus: Fördervereinbarung mit US-Behörde geschlossen
