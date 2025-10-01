Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’383 0.0%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9361 0.2%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’871 0.3%  Bitcoin 94’281 3.8%  Dollar 0.7990 0.3%  Öl 65.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
BASF-Aktie gefragt: Konzern prüft Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft
Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu
Novartis-Aktie zieht an: FDA erteilt Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 1032194 / US0552625057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Partner gesucht 01.10.2025 18:20:00

BASF-Aktie gefragt: Konzern prüft Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft

BASF-Aktie gefragt: Konzern prüft Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft

BASF prüft strategische Optionen für sein Futtermittel-Enzymgeschäft.

BASF
10.50 EUR 0.96%
Kaufen Verkaufen
"Wir suchen Partner, für die Futtermittel-Enzyme ein strategischer Schwerpunkt sind und die Innovationen sowie profitables Wachstum weiter vorantreiben können", sagte Martin Volland, Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health, zu dem das Futtermittel-Enzymgeschäft gehört. "Dieses attraktive Geschäft vereint ein hochqualifiziertes Team mit Markt- und Technologiekompetenz sowie Pioniererfahrung im Bereich Futtermittelenzyme. Ergänzt wird dies durch weltweit etablierte Marken und eine starke Innovationspipeline - beste Voraussetzungen für weiteren Erfolg."

"Wir sind überzeugt, dass das Futtermittel-Enzymgeschäft in einem anderen strategischen Umfeld sein volles Potenzial entfalten kann", sagte Daniela Calleri, Leiterin Nutrition Ingredients bei BASF. "Unsere Priorität wird sein, Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner zu gewährleisten." Die Geschäftseinheit Nutrition Ingredients soll sich nach Calleris Worten künftig auf Vitamine und Carotinoide entlang der zentralen Wertschöpfungsketten von BASF konzentrieren.

Der DAX-Konzern betonte, dass sich diese Ankündigung ausschliesslich auf das Futtermittel-Enzymgeschäft des Unternehmensbereichs Nutrition & Health bezieht und nicht das Enzymportfolio für die Home-Care- und I&I-Märkte, das Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals ist, umfasst.

Die BASF-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 42,86 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Weitere Links:

BASF-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an BASF-Aktie
Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die BASF-Aktie
So viel Gewinn hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten