BASF-Aktie gefragt: Konzern prüft Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft

"Wir suchen Partner, für die Futtermittel-Enzyme ein strategischer Schwerpunkt sind und die Innovationen sowie profitables Wachstum weiter vorantreiben können", sagte Martin Volland, Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health, zu dem das Futtermittel-Enzymgeschäft gehört. "Dieses attraktive Geschäft vereint ein hochqualifiziertes Team mit Markt- und Technologiekompetenz sowie Pioniererfahrung im Bereich Futtermittelenzyme. Ergänzt wird dies durch weltweit etablierte Marken und eine starke Innovationspipeline - beste Voraussetzungen für weiteren Erfolg."

"Wir sind überzeugt, dass das Futtermittel-Enzymgeschäft in einem anderen strategischen Umfeld sein volles Potenzial entfalten kann", sagte Daniela Calleri, Leiterin Nutrition Ingredients bei BASF. "Unsere Priorität wird sein, Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner zu gewährleisten." Die Geschäftseinheit Nutrition Ingredients soll sich nach Calleris Worten künftig auf Vitamine und Carotinoide entlang der zentralen Wertschöpfungsketten von BASF konzentrieren.

Der DAX-Konzern betonte, dass sich diese Ankündigung ausschliesslich auf das Futtermittel-Enzymgeschäft des Unternehmensbereichs Nutrition & Health bezieht und nicht das Enzymportfolio für die Home-Care- und I&I-Märkte, das Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals ist, umfasst.

Die BASF-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 42,86 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES