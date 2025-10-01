BASF Aktie 1032194 / US0552625057
01.10.2025 18:20:00
BASF-Aktie gefragt: Konzern prüft Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft
BASF prüft strategische Optionen für sein Futtermittel-Enzymgeschäft.
"Wir sind überzeugt, dass das Futtermittel-Enzymgeschäft in einem anderen strategischen Umfeld sein volles Potenzial entfalten kann", sagte Daniela Calleri, Leiterin Nutrition Ingredients bei BASF. "Unsere Priorität wird sein, Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner zu gewährleisten." Die Geschäftseinheit Nutrition Ingredients soll sich nach Calleris Worten künftig auf Vitamine und Carotinoide entlang der zentralen Wertschöpfungsketten von BASF konzentrieren.
Der DAX-Konzern betonte, dass sich diese Ankündigung ausschliesslich auf das Futtermittel-Enzymgeschäft des Unternehmensbereichs Nutrition & Health bezieht und nicht das Enzymportfolio für die Home-Care- und I&I-Märkte, das Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals ist, umfasst.
Die BASF-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 42,86 Euro.
DJG/brb/ros
DOW JONES
