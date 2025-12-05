Avolta-Aktie freundlich: Neues Restaurant am Flughafen Heathrow geplant

Das Gastronomiekonzept umfasst dabei eine ausgebaut digitale Umgebung und den Flughafen-exklusiven Service "Bill's on Board", der Reisenden frisch zubereitete Gerichte zum Mitnehmen anbietet.

Das Konzept zeige die Rolle von Avolta als strategischer Partner der Flughäfen, der mit lokal verankerten Gastronomiekonzepten das Reiseerlebnis der Passagiere verbessere, heisst es in einer Mitteilung von Avolta vom Donnerstagabend.

Für die Avolta-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,34 Prozent nach oben auf 47,80 Franken.

Basel (awp)