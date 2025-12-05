Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Flughafen-exklusiver Service
|
05.12.2025 09:22:00
Avolta-Aktie freundlich: Neues Restaurant am Flughafen Heathrow geplant
Der Reisedetailhändler Avolta eröffnet im kommenden Frühling im Flughafen Heathrow ein neues Restaurant der britischen Marke Bill's.
Das Konzept zeige die Rolle von Avolta als strategischer Partner der Flughäfen, der mit lokal verankerten Gastronomiekonzepten das Reiseerlebnis der Passagiere verbessere, heisst es in einer Mitteilung von Avolta vom Donnerstagabend.Für die Avolta-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,34 Prozent nach oben auf 47,80 Franken.
tp/
Basel (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
04.12.25
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) schiesst am Donnerstagnachmittag hoch (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
04.12.25