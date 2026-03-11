Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
11.03.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag freundlich
Die Aktie von Autoneum zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 118,20 CHF.
Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 118,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'980 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 119,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'038 Autoneum-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 31,52 Prozent niedriger. Bei 95,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2024 mit 2,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF je Aktie ausschütten.
Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 29.07.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,87 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Autoneum-Aktie fester: Konzern tilgt letzte ausstehende Festzinsanleihe
Nachrichten zu Autoneum AG
16:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
10.03.26
|Autoneum Aktie News: Anleger schicken Autoneum am Dienstagmittag ins Plus (finanzen.ch)
06.03.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
27.02.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
20.02.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
13.02.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: Hätte sich eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
