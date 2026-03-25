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Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

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25.03.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Autoneum ein

Autoneum Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Autoneum ein

Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 119,20 CHF.

Autoneum
119.16 CHF 4.99%
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Um 12:28 Uhr wies die Autoneum-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 119,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'752 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Autoneum-Aktie bei 120,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,80 CHF. Zuletzt wechselten 5'744 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,80 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 95,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,45 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Autoneum am 29.07.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 29.07.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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