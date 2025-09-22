Ausblick: Worthington Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Worthington Industries stellt am 23.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,703 USD gegenüber 0,480 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 291,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 257,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch