01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Woodward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Woodward wird am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen, dass Woodward für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 890,1 Millionen USD gegenüber 772,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,04 USD, gegenüber 7,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,57 Milliarden USD generiert wurden.

