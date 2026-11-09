Ausblick: TransDigm Group legt Quartalsergebnis vor

TransDigm Group präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TransDigm Group ein EPS von 7,75 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,95 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,16 USD im Vergleich zu 32,08 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 10,51 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,83 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net