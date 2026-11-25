Heute vor 1 Jahr wurden Trades TransDigm Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’352.54 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die TransDigm Group-Aktie investierten, hätten nun 0.074 Anteile im Besitz. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 24.11.2026 83.50 USD wert, da der Schlussstand 1’129.32 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.50 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete TransDigm Group eine Marktkapitalisierung von 62.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch