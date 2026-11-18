Am 18.11.2016 wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des TransDigm Group-Papiers betrug an diesem Tag 250.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39.995 TransDigm Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47’442.31 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Anteils am 17.11.2026 auf 1’186.20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 374.42 Prozent vermehrt.

Am Markt war TransDigm Group jüngst 65.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch