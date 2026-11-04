S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransDigm Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 882.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransDigm Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.113 TransDigm Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 1’208.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136.95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36.95 Prozent angezogen.

Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch