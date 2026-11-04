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|TransDigm Group-Performance im Blick
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransDigm Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TransDigm Group gewesen.
Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 882.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransDigm Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.113 TransDigm Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 1’208.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136.95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36.95 Prozent angezogen.
Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu TransDigm Group IncShs
Analysen zu TransDigm Group IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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