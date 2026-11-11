S&P 500-Wert TransDigm Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die TransDigm Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das TransDigm Group-Papier an diesem Tag bei 656.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransDigm Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1.524 TransDigm Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’867.60 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Anteils am 10.11.2026 auf 1’225.54 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’867.60 USD entspricht einer Performance von +86.76 Prozent.

TransDigm Group war somit zuletzt am Markt 66.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch