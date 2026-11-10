Dienstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Um 15:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.33 Prozent leichter bei 7’525.21 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.826 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.630 Prozent tiefer bei 7’502.37 Punkten, nach 7’549.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’525.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’490.65 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’811.54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’753.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’832.43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.72 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Take Two (+ 6.12 Prozent auf 220.09 USD), Lumen Technologies (+ 5.09 Prozent auf 4.54 USD), Global Payments (+ 3.80 Prozent auf 101.49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.06 Prozent auf 519.05 USD) und TransDigm Group (+ 1.94 Prozent auf 1’242.50 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Target (-4.38 Prozent auf 158.64 USD), Under Armour (-4.36 Prozent auf 5.05 USD), Generac (-4.19 Prozent auf 180.84 USD), NVIDIA (-4.15 Prozent auf 171.26 USD) und DoorDash (-4.11 Prozent auf 173.53 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15’199’489 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.426 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch