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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Target präsentiert Quartalsergebnisse
Target wird am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 24 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,27 Milliarden USD in den Büchern standen.
39 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 110,26 Milliarden USD, gegenüber 104,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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