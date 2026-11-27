Vor 3 Jahren wurde die Target-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Target-Papier an diesem Tag bei 131.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Target-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.761 Target-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 172.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31.14 Prozent gleich.

Target wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77.76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch