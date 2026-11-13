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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Target-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Target-Aktie Investoren gebracht.
Die Target-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 71.35 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Target-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.015 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 160.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’255.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125.51 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Target belief sich zuletzt auf 73.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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