Um 15:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.03 Prozent auf 7’342.67 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.442 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.140 Prozent stärker bei 7’350.83 Punkten, nach 7’340.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’367.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’303.22 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 2.28 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’659.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’691.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’617.32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.06 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell TJX Cos (+ 8.22 Prozent auf 140.52 USD), Take Two (+ 6.36 Prozent auf 216.90 USD), Target (+ 5.13 Prozent auf 167.71 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 3.13 Prozent auf 317.00 USD) und Textron (+ 3.10 Prozent auf 84.16 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Freeport-McMoRan (-7.76 Prozent auf 51.01 USD), Cerebras Systems (-7.19 Prozent auf 96.69 USD), Newmont (-4.99 Prozent auf 105.71 USD), Valero Energy (-4.39 Prozent auf 347.81 USD) und Marathon Petroleum (-3.95 Prozent auf 380.00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16’499’838 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch