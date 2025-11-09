Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Solar Industries India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solar Industries India wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,41 INR. Im Vorjahresquartal waren 31,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,10 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 28,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 193,51 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 133,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 101,03 Milliarden INR, gegenüber 74,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch