Ausblick: Signet Jewelers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Signet Jewelers wird am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,287 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Signet Jewelers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,37 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 6,83 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch