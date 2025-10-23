Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
23.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shin-Etsu Chemical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shin-Etsu Chemical wird sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,97 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75,62 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 642,72 Milliarden JPY – ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shin-Etsu Chemical 668,53 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,97 JPY, gegenüber 269,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 2.551,39 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.561,25 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
