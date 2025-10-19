Ausblick: ServisFirst Bancshares informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ServisFirst Bancshares wird sich am 20.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 42,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 146,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256,4 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,10 USD je Aktie, gegenüber 4,16 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 567,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 981,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch