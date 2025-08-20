Ausblick: PKN ORLEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PKN ORLEN wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 PLN gegenüber -0,030 PLN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,72 Prozent auf 64,84 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,51 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,65 PLN, gegenüber 1,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 285,61 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 294,98 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch