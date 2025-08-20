|Kurse + Charts + Realtime
20.08.2025 07:01:06
Ausblick: PKN ORLEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PKN ORLEN wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 PLN gegenüber -0,030 PLN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,72 Prozent auf 64,84 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,51 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,65 PLN, gegenüber 1,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 285,61 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 294,98 Milliarden PLN generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu PKN ORLEN
|
07:01
|Ausblick: PKN ORLEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: PKN ORLEN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.05.25
|Ausblick: PKN ORLEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Erste Schätzungen: PKN ORLEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.02.25
|Ausblick: PKN ORLEN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
