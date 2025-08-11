Ausblick: ONGC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONGC öffnet am 12.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,90 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ONGC in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 81,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 311,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1.665,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 32,29 INR, gegenüber 28,80 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 6.192,80 Milliarden INR im Vergleich zu 6.117,89 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

