Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9412 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’379 -0.6%  Bitcoin 98’291 2.0%  Dollar 0.8062 -0.2%  Öl 66.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Roche-Aktie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: PATRIZIA SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 07:01:06

Ausblick: ONGC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONGC
233.15 INR -0.15%
Kaufen Verkaufen

ONGC öffnet am 12.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,90 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ONGC in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 81,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 311,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1.665,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 32,29 INR, gegenüber 28,80 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 6.192,80 Milliarden INR im Vergleich zu 6.117,89 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch