Ausblick: Occidental Petroleum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Occidental Petroleum öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,512 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,75 Milliarden USD gegenüber 7,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,72 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch