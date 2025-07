Ausblick: Nomura Research Institute präsentiert Quartalsergebnisse

Nomura Research Institute lässt sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nomura Research Institute die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 41,95 JPY je Aktie gegenüber 38,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,67 Prozent auf 195,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 181,17 JPY im Vergleich zu 163,57 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 811,50 Milliarden JPY, gegenüber 764,81 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch