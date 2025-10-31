Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9277 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’012 -0.7%  Bitcoin 87’879 1.3%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz rückläufig
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Suche...
Plus500 Depot

Netweb Technologies India Aktie 128416929 / INE0NT901020

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Netweb Technologies India legt Quartalsergebnis vor

Netweb Technologies India
4106.00 INR 4.08%
Kaufen Verkaufen

Netweb Technologies India präsentiert am 01.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,56 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,51 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,05 Milliarden INR aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 29,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,25 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,36 Milliarden INR, gegenüber 11,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch