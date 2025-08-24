|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.08.2025 07:01:06
Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Molecular Partners gibt am 25.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,415 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 CHF je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen CHF umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,640 CHF im Vergleich zu -1,590 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen CHF, gegenüber 5,0 Millionen CHF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
07:01
|Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.08.25
|Molecular Partners-Aktie schwächelt: Molecular Partners mit neuem Mitglied der Geschäftsleitung (AWP)
|
18.08.25
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
11.08.25
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)