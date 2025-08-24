Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.08.2025 07:01:06

Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Molecular Partners gibt am 25.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,415 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 CHF je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen CHF umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,640 CHF im Vergleich zu -1,590 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen CHF, gegenüber 5,0 Millionen CHF ein Jahr zuvor.

