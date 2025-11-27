Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meituan Dianping Aktie 44080381 / US58533E1038

27.11.2025 07:01:06

Ausblick: Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Meituan Dianping
22.60 EUR -0.88%
Kaufen Verkaufen

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,523 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 39 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,264 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 42 Analysten durchschnittlich bei 52,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 46,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch