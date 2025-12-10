Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 07:01:06

Ausblick: Manchester United stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manchester United wird am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,027 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 140,6 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 186,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 GBP, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 655,3 Millionen GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch