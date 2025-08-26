Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie 27809508 / CNE1000023Q8

26.08.2025 07:01:06

Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company
18.57 CNY 0.32%
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) wird am 26.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 23,05 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 22,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

