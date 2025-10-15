Ausblick: Kajaria Ceramics präsentiert Quartalsergebnisse

Kajaria Ceramics wird am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,88 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,29 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,02 Prozent auf 12,03 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 31,51 INR je Aktie, gegenüber 18,48 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 49,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 46,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch